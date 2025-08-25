大塚食品「ジャワティ」

・どんな食事にも合わせられるよう原材料は紅茶のみ

・36年前に作り上げられた価値、食のプロにじわり浸透

・ラーメン店「飯田商店」が導入 「口の中をすっきりさせる」と絶賛

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。