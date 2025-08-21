〈こだわりのヒミツ〉塩水港精糖「さとうきびオリゴ」 徳之島の自然が育んだやさしい甘さ

徳之島産さとうきび100％のフラクトオリゴ糖シロップ。ブラウンタイプでカロリーは砂糖に比べ35％オフ。適度なコクとやさしい甘さが特徴で素材の味を邪魔しない。どんな料理とも相性が良い。

