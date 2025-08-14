累計販売数5億個突破した「チョコエッグ」の勢い加速　「星のカービィ」登場　「ピクミン」再販　新シリーズも展開　フルタ製菓

フルタ製菓は、今年発売26年目を迎え累計販売数5億個を突破した「チョコエッグ」の勢いを加速させる。

新シリーズ「チョコエッグプラス」を立ち上げ、第1弾としてバーチャルユーチューバー（VTuber）グループ「にじさんじ」を起用した新商品を7月14日に発売開始した。

「チョコエッグ」シリーズ累計138弾として「チョコエッグ（星のカービィ）」を新発売する。

2月に発売開始して想定以上の売れ行きで品薄になった「チョコエッグ（ピクミン）」の再販も決定。10月27日から順次発売される。