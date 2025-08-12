アイスクリーム・リポート

・7月市況6％増 氷菓好調で市場押し上げ 梅雨明け晴天、夏味が追い風

・ミニストップ 夏の看板「ハロハロ」30周年 国境越えた氷菓、間口拡大へ

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。