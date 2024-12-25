飲料回顧特集

価格改定も過去最高水準の生産量維持　人流回復と長引く猛暑が後押し

・緑茶飲料　主要ブランド刷新し市場拡大
・ミネラルウォーター1ℓに脚光
・非競争領域での協力進む　「社会課題対応研究会」発足

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・コーヒー　国際相場47年ぶりの高値　国内需要は回復　サステナ意識が高まる
・紅茶　輸入量回復　協会の啓発活動も活発
・2024年重大ニュース

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