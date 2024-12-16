暖冬も料理利用で堅調 業務用も同様の動き SNS活用し訴求

・玉露園食品工業 業務用の用途多様化進む SNSでも強力に発信

・日東食品工業 業務用の裾野広がる 通販も右肩上がり

・不二食品 大袋へのシフト進む EC売上も拡大

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