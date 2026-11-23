「五郎八（ごろはち）」。お米の粒感と濃厚な甘みが特徴で、アルコール度数は21％と飲み応えがある。冷してストレートはもちろん、割材で自由にアレンジして楽しむこともおすすめだ。ラインアップは720ml瓶、300ml瓶、180ml缶など。

その魅力や楽しみ方を訴求するため、醸造元の菊水酒造（新発田市）はカクテル提案を強化している。このほど新しい居住スタイル「ソーシャルアパートメント」を全国48カ所で運営するグローバルエージェンツ社とコラボレーション。若年層にも積極的にアピールしている。現在は居住者参加型のカクテルレシピコンテストを開催中。SNSで人気投票キャンペーンも行っている。

「ソーシャルアパートメント」の居住者はトレンドに敏感な20～30代が多い。世間では若者のアルコール離れが指摘されるが、新しい食体験や誰かと一緒に食卓を囲んで楽しむ意向は強いという。

施設内はラウンジを備え、居住者同士が仕事終わりや休日に交流を深める光景がみられる。

今回のコラボでは「五郎八」をサンプリング提供するとともに、入居者による「牛乳・飲むヨーグルト」「トマトジュース」「コーヒー・紅茶」などとあわせた新感覚カクテルのアイデアが次々に誕生。全国から55作品ものオリジナルレシピが寄せられ、コンテストに発展した。

菊水酒造社員による厳正な審査の結果、最終エントリーに「五郎八ティラミス」（ソーシャルアパートメント花小金井・高橋さん）、「Strawberry Cream Soda ～五郎八～」（ネイバーズ武蔵中原・しまさん）、「五郎八ゆずはち山椒スパークリング」（ワールドネイバーズ護国寺・おはるさん）の3作品が残った。

この中から入居者の投票やSNS投票、さらに11月29日にグローバルエージェンツ社直営のホテルで試飲投票とプロによる審査を経て、グランプリを決定する。

受賞作品は同ホテルのバーで実際に提供（期間限定）されるほか、考案者には「菊水酒造体験ツアー」が贈呈される。

同社はコラボの背景について、『五郎八』のおいしさを届けるには、従来の飲み方を押し付けるのではなく、お酒側からも歩み寄る必要がある」としている。