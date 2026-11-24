X JAPANのYOSHIKIが、富山県の老舗酒造メーカー・若鶴酒造が運営する三郎丸蒸留所とウイスキーを共同開発した。

カリフォルニア・ナパ・ヴァレーでワインを、フランスでシャンパーニュを手がけているYOSHIKIが、次なる舞台に選んだのは富山。約3年にわたる共同開発を経て「Y by YOSHIKI × SABUROMARU」が誕生した。YOSHIKI自身がブレンドを手がけたブレンデッドウイスキー1種と、5年間熟成したシングルカスク2種の計3商品を、11月20日から若鶴酒造の公式オンラインショップで発売した。

19日に行われた記者会見に登場したYOSHIKIは「今回は『日本から世界へ』というコンセプトのもと、海外への輸出も視野に入れている。三郎丸蒸留所という素晴らしいパートナーに出会い、樽の選定からブレンド、パッケージデザインに至るまで、徹底的にこだわった。力強さと繊細さを兼ね備えたものを目指し、約3年の歳月をかけて、自分でも傑作だと思えるウイスキーが完成した」と自信を示した。

共同開発のパートナーとなった三郎丸蒸留所は、1862年創業の若鶴酒造が運営し、1952年からウイスキー製造を続ける歴史ある蒸留所。英国の国際的な品評会「ワールド・ウイスキー・アワード」では、2023年に「三郎丸ウイスキー2022 THE SUN」が「ベストインターナショナル・ブレンデッドウイスキー」を受賞するなど国際的な評価も高まっている。

今回のプロジェクトでYOSHIKIは、自ら蒸留所を訪問。若鶴酒造社長でマスターブレンダーを務める稲垣貴彦氏ら造り手との対話を重ねながら、原酒のテイスティングや樽の選定、ブレンド、パッケージデザインに至るまで、商品開発に深く関わってきた。

稲垣社長は「このような素晴らしいブランドとのコラボレーションを発表できることを、大変嬉しく思う。これまでの道のりは決して平坦なものではなかった。ウイスキー造りには長い時間がかかりるが、私たちは毎年新しい挑戦を重ね、その革新の積み重ねが伝統をつくっていくと考えている」と語った。

IBA世界カクテルコンクールで日本人初の世界チャンピオンに輝いた、銀座「スタア・バー」のオーナーバーテンダー・岸久氏もゲストとして登壇。今回のウイスキーについて、品質、パッケージ、開発のストーリーを高く評価。特にブレンデッドウイスキーの完成度と、価格に対する品質の高さに驚きを示し、香りや味わい、立体的な余韻を称賛した。

岸氏がおすすめの飲み方の一つとして紹介したのが、ウイスキーをベースにしたカクテル「ラスティ・ネイル」。X JAPANの代表曲「Rusty Nail」と同じ名前のカクテルがあることを、YOSHIKI自身は最近まで知らなかったという。

自らの要望により、急きょ提供されたラスティ・ネイルを飲んで感激するYOSHIKI。ピアノで「Rusty Nail」を演奏すると、会場は美しいピアノの音色に包まれた。