秋の褒章 多年の功労称える

令和6年秋の褒章受章者が発表された。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。

農林水産省関係

黄綬褒章＝飯塚正男（正和フード丸正春社長）、平井達雄（西利副会長）、福井正一（フジッコ社長）▽藍綬褒章＝髙岡慎一郎（人形町今半会長、元日本フードサービス協会会長）

経済産業省関係

黄綬褒章＝植田滋（四国化工機社長）、國津元司（ダイドーベンディング近畿社長）

財務省関係

黄綬褒章＝大谷修子（大谷酒造社長）、奥間尚登（元金武酒造社長）、松瀬忠幸（松瀬酒造社長）、石川達也（杜氏）、梅澤努（同）、中尾昌史（同）、西尾孝広（元杜氏）、西村俊鋪（同）▽藍綬褒章＝岩﨑喜一郎（岩崎酒造社長、山口県酒造組合会長）、久家里三（久家本店社長、大分県酒造組合会長）、田中一良（田中酒造社長、元北海道酒造組合会長）、中村盛彦（中和商店社長、元徳島県酒造組合会長）、丸本仁一郎（丸本酒造社長、岡山県酒造組合会長）、飯沼喜規（千葉県酒類販売会長、千葉県卸酒販組合理事長）、廣瀬範三（元長崎県小売酒販組合連合会会長）、水江浩一（水江商店相談役・元社長、元大分県卸酒販組合理事長）、村上栄司（福岡県小売酒販組合連合会会長）



厚生労働省関係

黄綬褒章＝稲村省三（イナムラ社長）、岩永克也（筑後川温泉国際観光旅館桑之屋料理長）、大窪公也（Okubo店主）、加藤均（秋田酒類製造常務）、木村史能（マイステイズ・ホテル・マネジメント統括総料理長）、倉吉浩二（倉吉代表社員）、毛塚智之（パレスエンタープライズパレスホテル大宮総料理長）、齋藤章雄（しち十二候代表権総料理長）、酒向明浩（酒向バー経営者）、鈴木広明（民権企業副社長兼総料理長）、髙橋明（三菱地所ホテルズ＆リゾーツシニアカウンセラー）、髙橋衛（髙正昆布店経営）