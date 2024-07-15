簡単においしいごはん 需要期に向け提案活発

・金額善戦、数量で苦戦

・多様なニーズに対応 利用シーン拡大も

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・丸美屋食品工業 マーケティング部釜めしチーム永田温子氏 調理・量の課題解決へ 冷凍訴求で食シーン拡大

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・どんぶりの素 販売数回復課題 今後の販売戦略に期待

・チャーハンの素 定番品中心に健闘 カテゴリー価値再構築へ

・すしの素 イベント需要が軸 利用シーン拡大もカギに

・ぞうすいの素 日常食の利用増加へ 「朝ぞうすい」PRを強化

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・丸美屋食品工業 「1合用混ぜて作る」 炊き込まずに少量から

・ヤマモリ 「旨みだし」「ご当地」両軸に 価格据え置きで購買意欲を喚起

・永谷園 チャーハンの素堅調 「焼豚」など主力中心に

・江崎グリコ DONBURI亭Re効果 商品回転アップへ

・ミツカン 「五目ちらし」で提案 華やかなアレンジレシピ

・ヒガシマル醤油 「ぞうすい」を朝食に 食シーン広げる取組を強化

・イチビキ 「赤飯おこわ」認知向上へ 若年層開拓へサンプリングも

・井村屋 秋の味覚を手軽に味わって 「栗入りさつまいもごはん」発売

・桃屋 イベント試食で好評 「チャント五目寿司のたね」

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