米飯関連品特集

簡単においしいごはん　需要期に向け提案活発

・金額善戦、数量で苦戦
・多様なニーズに対応　利用シーン拡大も

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・丸美屋食品工業　マーケティング部釜めしチーム永田温子氏　調理・量の課題解決へ　冷凍訴求で食シーン拡大

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・どんぶりの素　販売数回復課題　今後の販売戦略に期待
・チャーハンの素　定番品中心に健闘　カテゴリー価値再構築へ
・すしの素　イベント需要が軸　利用シーン拡大もカギに
・ぞうすいの素　日常食の利用増加へ　「朝ぞうすい」PRを強化

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・丸美屋食品工業　「1合用混ぜて作る」　炊き込まずに少量から
・ヤマモリ　「旨みだし」「ご当地」両軸に　価格据え置きで購買意欲を喚起
・永谷園　チャーハンの素堅調　「焼豚」など主力中心に
・江崎グリコ　DONBURI亭Re効果　商品回転アップへ
・ミツカン　「五目ちらし」で提案　華やかなアレンジレシピ
・ヒガシマル醤油　「ぞうすい」を朝食に　食シーン広げる取組を強化
・イチビキ　「赤飯おこわ」認知向上へ　若年層開拓へサンプリングも
・井村屋　秋の味覚を手軽に味わって　「栗入りさつまいもごはん」発売
・桃屋　イベント試食で好評　「チャント五目寿司のたね」

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