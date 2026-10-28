Mizkanの成長戦略

日本＋アジア事業COO　佐藤武代表取締役専務に聞く

・新たな成長の芽に投資　既存事業「稼ぐ力」向上
・価値観と顧客相の掛け算
・「好きを創る」を実践
・事業ポートフォリオ拡大

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