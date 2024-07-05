日本塩協会設立記念特集

日本の食を支える国産塩　食の安全保障に不可欠　課題解決に4社団結　日本の塩づくり 未来へ

・「国産塩を守ることは食の安全保障の根本」　日本塩協会代表理事副会長・日本海水社長　西田直裕氏
・「防災・BCPに国産塩は不可欠」　理事・鳴門塩業社長　安藝順氏
・「安定供給で国民の期待に応える」　理事・ナイカイ塩業社長　野﨑泰彦氏
・「4社のベクトルを合わせる新体制」　理事・ダイヤソルト社長　熊野直敏氏

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