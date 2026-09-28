・日本テトラパック ロングライフ牛乳で防災備蓄 らくのうマザーズ、竹富町と実証実験

・サントリービバレッジ＆フード 普段の買い物が防災備蓄の第一歩 「サントリー天然水」で「ちょ備蓄」発信強化

・JR東日本クロスステーションウォータービジネスカンパニー 軌道に乗る「みなかみ工場」 上越新幹線のトンネルから湧き出る天然水 工場稼働が軌道に乗り群馬県の水として売り込み中

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塩元売協同組合（塩元売協組）

