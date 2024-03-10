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飲料系飲料「キレートレモンMUKUM...

「キレートレモンMUKUMI」がテーマパーク周辺立地で回転好調　顔のむくみにフォーカスした機能が一因か?

飲料freeonline
売場に並ぶ「キレートレモンMUKUMI」
売場に並ぶ「キレートレモンMUKUMI」

　ポッカサッポロフード&ビバレッジの「キレートレモンMUKUMI」(以下、MUKUMI)が、テーマパーク周辺の駅近くのロケーションでの回転が好調という。 　取材に応じた高井朋子マーケティング…

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