総合流通特集

- 食品新聞 WEB版（食品新聞社）

コンビニ　上期好業績も不透明な下期　環境や生活者の行動変化を注視、変革に邁進

・セブン‐イレブン　次なる50年向け社会的価値向上　市場変化を見据え地域との連携強化
・ファミリーマート　PB「ファミマル」強化　高価格帯も強化しメリハリ消費に対応
・ローソン　商品・売場執行力の強化　地域ニーズ見極め集客機会最大化

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Tags: ファミリーマート（ファミマ）, プライベートブランド（PB）, ローソン, コンビニ（CVS）, セブン-イレブン, 業績, ファミマル