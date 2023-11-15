コンビニ 上期好業績も不透明な下期 環境や生活者の行動変化を注視、変革に邁進

・セブン‐イレブン 次なる50年向け社会的価値向上 市場変化を見据え地域との連携強化

・ファミリーマート PB「ファミマル」強化 高価格帯も強化しメリハリ消費に対応

・ローソン 商品・売場執行力の強化 地域ニーズ見極め集客機会最大化

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