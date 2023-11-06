麦価引き下げへどう対応？ 適正利益の確保が課題 生産量は微増で推移
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・〈インタビュー〉旭トラストフーズ 優位性ある商品を ファンケルとコラボ 金田朋宏社長
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・関西食品工業 個人店中心に配荷続く
・小谷食品 海外は日中関係が課題
・政岡 飲食や地域イベントが復活
・大阪コック食品 近畿を中心に展開
・トリイパン粉 冷食好調で需要拡大 設備投資で品質向上図る
・スターフーズ グループ4社展開
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