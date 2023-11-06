パン粉特集

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麦価引き下げへどう対応？　適正利益の確保が課題　生産量は微増で推移

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・〈インタビュー〉旭トラストフーズ　優位性ある商品を　ファンケルとコラボ　金田朋宏社長

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・関西食品工業　個人店中心に配荷続く
・小谷食品　海外は日中関係が課題
・政岡　飲食や地域イベントが復活
・大阪コック食品　近畿を中心に展開
・トリイパン粉　冷食好調で需要拡大　設備投資で品質向上図る
・スターフーズ　グループ4社展開

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