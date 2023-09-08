ファミリーマートから「生フランスパン」登場　「生コッペパン」「生ドーナツ」に次ぐ“生”シリーズの新商品

「生フランスパン カスタード＆ホイップ」
「生フランスパン カスタード＆ホイップ」

　ファミリーマートは12日、「生フランスパン」を新発売する。 　パンやスイーツで“生”というコンセプトの商品が人気を集めていることを受けた動き。 　同商品は、今年2月に発売開始した「生コッペパン」、6…

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