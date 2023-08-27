ファミリーマート、ウマ娘コラボ商品「ウマ娘のはちみードリンク」期間限定発売

「ウマ娘のはちみードリンク」パッケージ全5種類のうち1種類© Cygames, Inc.
「ウマ娘のはちみードリンク」パッケージ全5種類のうち1種類© Cygames, Inc.

　ファミリーマートは8月22日から「ウマ娘のはちみードリンク」を期間限定発売している。 　Cygames（サイゲームス）が提供する大人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」とコラボレーションした「2.…

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