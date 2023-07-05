ケンタッキー「レッドホットチキン」数量限定発売

「レッドホットチキン」イメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは5日から「レッドホットチキン」を数量限定発売する。 　例年この時期での発売に手応えを得て、それを受けた動きとみられる。 　同商品は、レッドペッパーとホワイトペッパ…

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