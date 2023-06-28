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マクドナルド「てりやきチキンフィレオ」に博多明太入り明太マヨソースを組み合わせた新バーガー期間限定販売

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「博多明太てりやきチキン」
「博多明太てりやきチキン」

　日本マクドナルドは28日から「博多明太てりやきチキン」を期間限定で販売する。 　人気メニューである「てりやきマックバーガー」「てりやきチキンフィレオ」をテーマに北海道、大阪、福岡それぞれのご当地グル…

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