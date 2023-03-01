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加工食品菓子「ポッキー」インドネシア工...

「ポッキー」インドネシア工場稼働 東南アジア・北米へ安定供給 江崎グリコ

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稼働開始した新工場（江崎グリコ／Pt Glico Manufacturing Indonesia）
稼働開始した新工場（江崎グリコ／Pt Glico Manufacturing Indonesia）

江崎グリコは、「Pocky」をグローバルに供給する生産拠点として、インドネシアの生産子会社「Pt Glico Manufacturing Indonesia」の新工場を稼働し、インドネシア国内向けに出…

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