「ワンタンメン」など6月から値上げ エースコック

エースコックは6月1日出荷分より、即席袋麺、即席カップ麺、ノンフラワー（非小麦粉）商品の価格を改定する。値上げ率は約8～13％。 各種原材料や包材・資材の高騰に加え、エネルギー費の上昇が続き、コスト上…