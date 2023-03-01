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加工食品即席麺・即席食品「ワンタンメン」など6月か...

「ワンタンメン」など6月から値上げ エースコック

即席麺・即席食品freeonline
「ワンタンメン5食パック」（エースコック）
「ワンタンメン5食パック」（エースコック）

エースコックは6月1日出荷分より、即席袋麺、即席カップ麺、ノンフラワー（非小麦粉）商品の価格を改定する。値上げ率は約8～13％。 各種原材料や包材・資材の高騰に加え、エネルギー費の上昇が続き、コスト上…

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