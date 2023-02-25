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ローソンでアバター生産者が商品をPR　グリーンローソンを拠点に実証実験開始

ＣＶＳfreeonline
グリーンローソンのアバター
グリーンローソンのアバター

　ローソンは27日、生産者らがアバターとなり遠隔で商品をPRできる「ローソンアバターストア」の実証実験を開始した。 　拡大するECを活用して、生産者と生活者の橋渡し役を担い、生産者の販路拡大と来店客に…

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