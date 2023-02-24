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3年ぶり「親子きのこ教室」 小学生がシイタケの菌打ちを体験 岩出菌学研究所

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シイタケの菌打ちを体験する親子（親子きのこ教室／岩出菌学研究所）
シイタケの菌打ちを体験する親子（親子きのこ教室／岩出菌学研究所）

岩出菌学研究所（三重県津市）は11日、同研究所敷地内で「親子きのこ教室」を開いた。小学生の親子ら46人が参加し、シイタケの菌打ちを体験した。 「親子きのこ教室」はコロナ禍の影響で3年ぶり、15回目の開…

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