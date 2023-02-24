3年ぶり「親子きのこ教室」 小学生がシイタケの菌打ちを体験 岩出菌学研究所

岩出菌学研究所（三重県津市）は11日、同研究所敷地内で「親子きのこ教室」を開いた。小学生の親子ら46人が参加し、シイタケの菌打ちを体験した。 「親子きのこ教室」はコロナ禍の影響で3年ぶり、15回目の開…