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西日本に搾油合弁会社「製油パートナーズジャパン」設立 日清オイリオ、J-オイル

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西日本に搾油合弁会社「製油パートナーズジャパン」設立　日清オイリオ、Ｊ-オイル

日清オイリオグループとJ-オイルミルズは、西日本エリアの搾油合弁会社として、製油パートナーズジャパンを共同で新設する。両社が20日の取締役会で決議した。新会社の発足は4月3日。対等の精神による共同分割…

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