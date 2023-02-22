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加工食品調味料・カレー類「ピエトロドレッシング 和...

「ピエトロドレッシング 和風しょうゆ」出荷数3億本が目前 感謝祭実施中

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「ピエトロドレッシング 和風しょうゆ」出荷数3億本が目前 感謝祭実施中

ピエトロは看板商品の「ピエトロドレッシング和風しょうゆ」が、累計出荷本数3億本（自社調べ）を突破する見込みとなったことから、15～28日まで「おかげさまでもうすこしで3億本感謝祭」を開催している。同期…

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