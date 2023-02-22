「スーパーマーケット・トレードショー2023」プレイバック 大手卸5社の展示 ・国分グループ本社 ゼロカラとの協業初披露 冷凍技術で海外輸出支援 ・三菱食品 オリジナルブランドを中心に 「からだシフト…