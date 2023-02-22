価格改定の逆風乗り越えアップトレンドへ一直線 ・明治「R-1」体調管理促すCM奏功 「脂肪対策ヨーグルト」計画比2倍の伸び ・カゴメ「ラブレ」ダブル機能に女性から支持 ・フジッコ 「カスピ海」ブランド…