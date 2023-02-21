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小売ＣＶＳローソン価格据え置きで「生...

ローソン価格据え置きで「生カスタードシュークリーム」の重量を約47％増やした「盛りすぎ！生カスタードシュークリーム」新発売

ＣＶＳ耳より情報freeonline
「盛りすぎ！生カスタードシュークリーム」（左）一見増量しているのが分かりにくいが、シュー生地の中のカスタードクリームが約47％増量されている。
「盛りすぎ！生カスタードシュークリーム」（左）一見増量しているのが分かりにくいが、シュー生地の中のカスタードクリームが約47％増量されている。

　ローソンは20日、価格据え置きで定番品「生カスタードシュークリーム」の重量を約47％増やした「盛りすぎ！生カスタードシュークリーム」を新発売した。 　「盛りすぎ！生カスタードシュークリーム」は具体的…

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