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日清製粉ウェルナ　春の新製品77品を投入　環境、新ジャンルを強化

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「Smart Table オートミール専用ソース」(日清製粉ウェルナ)
「Smart Table オートミール専用ソース」(日清製粉ウェルナ)

日清製粉ウェルナは8日、23年春の新製品77品（家庭用・業務用）を発表した。売上目標は100億円。 家庭用常温製品は、37品を2月20日から販売する。「簡便」「本格」「健康」を軸に、環境に配慮した高付…

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