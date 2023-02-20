2023モバックショウ 第28回 国際製パン製菓関連産業展

テーマ「考えよう！地球の未来と食の未来！」 アフターコロナに向け、新規開拓強力支援 パン職人の国際コンクール初開催 ・五感で感じる実演ステージへ　日本初開催のイベントも　日本製パン製菓機械工業会　増田…

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