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業界初の紙使用パッケージに農林水産大臣賞　味の素冷凍食品

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「地鶏釜めし」(味の素冷凍食品)
「地鶏釜めし」(味の素冷凍食品)

味の素冷凍食品では、家庭用商品「地鶏釜めし」の「紙を一部使用した袋パッケージ化」の取り組み（22年2月上旬から順次切り替え）が、「第44回食品産業優良企業等表彰」の環境部門（容器包装リサイクル推進タイ…

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