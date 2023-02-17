業界初の紙使用パッケージに農林水産大臣賞　味の素冷凍食品

味の素冷凍食品では、家庭用商品「地鶏釜めし」の「紙を一部使用した袋パッケージ化」の取り組み（22年2月上旬から順次切り替え）が、「第44回食品産業優良企業等表彰」の環境部門（容器包装リサイクル推進タイ…