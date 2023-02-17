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流通・飲食卸「脱・価格」のPB強化 ...

卸「脱・価格」のPB強化 プレミアムジャムや国産乾物

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加藤産業「カンピー・ザ・プレミアム」
加藤産業「カンピー・ザ・プレミアム」

加藤産業は3月1日、オリジナル商品の主力ブランド『Kanpy（カンピー）』に最上級ブランド「Kanpy THE PREMIUM」を新たに投入する。「節約志向の一方で、気に入ったものや自分が価値を感じる…

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