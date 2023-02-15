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シマダヤ 次期社長に岡田氏 「経験と新たな学びに期待」木下社長

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岡田賢二氏㊧と木下紀夫氏（シマダヤ）
岡田賢二氏㊧と木下紀夫氏（シマダヤ）

シマダヤは、4月1日付で木下紀夫社長が取締役会長に就き、岡田賢二専務が代表取締役社長に昇任する。トップ交代は約17年ぶり。両者はこのほど開いた商品発表会で同席し、木下社長は「（岡田次期社長は）業務用冷…

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