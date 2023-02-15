日本気象協会 biz tenki
加工食品乳製品・アイスクリーム明治 中国5か所目の工場稼...

明治 中国5か所目の工場稼働 牛乳・ヨーグルト供給拡大へ

乳製品・アイスクリームfreeonline
明治乳業（天津）有限公司
明治乳業（天津）有限公司

明治はこのほど、中国における5か所目の生産拠点として、明治乳業（天津）有限公司の稼働を開始した。牛乳・ヨーグルトなどチルド商品の生産体制を約2倍に強化し、市場のニーズに合わせた新たな商品も生産予定。中…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集