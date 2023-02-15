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災害に備え「アルファ米」体験 昭和女子大生と外国人学生 尾西食品

防災freeonline
アルファ米の作り方を外国人学生に説明する昭和女子大生
アルファ米の作り方を外国人学生に説明する昭和女子大生

地震など自然災害が多発する中で、日米の学生が言葉の壁を乗り越えて防災食品を調理することで非常時の備え意識を高めようと2日、東京都世田谷区の昭和女子大学で防災備蓄食品「アルファ米」の体験授業を開催。防災…

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