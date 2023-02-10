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飲料系酒類「クリアアサヒ」から乃木坂...

「クリアアサヒ」から乃木坂46おとな選抜オリジナル景品付きパック　WEB限定動画も

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オリジナル缶ホルダーが付いた「クリアアサヒ」のキャンペーンパック
オリジナル缶ホルダーが付いた「クリアアサヒ」のキャンペーンパック

アサヒビールは、「乃木坂46おとな選抜」を起用した「クリアアサヒと一緒にお家飲みを楽しもう！キャンペーン」を実施。秋元真夏さんら9人を起用し、「メンバー別デザイン オリジナル缶ホルダー（全9種、数量限…

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