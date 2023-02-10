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カニが主役!? 未来のバレンタイン バカバカしい企画で盛り上げる 有楽製菓「B級バレンタイン未来博」

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「ネガティブな未来に一石を」と語る河合辰信社長（有楽製菓）
「ネガティブな未来に一石を」と語る河合辰信社長（有楽製菓）

有楽製菓は、13年にバレンタイン企画「一目で義理とわかるチョコ」で市場に参入してから10年を経て、バレンタインを誰もが気軽に楽しんでほしいという思いから、独自の発想で未来のバレンタインを表現した「B級…

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