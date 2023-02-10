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「C．C．レモン」→「ちいちいレモン」　パッケージのブランドロゴを変更　サントリーの人気ブランドが「ちいかわ」とコラボ

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「C．C．レモン ちいかわデザインラベル」
「C．C．レモン ちいかわデザインラベル」

　サントリー食品インターナショナルは、「C．C．レモン」を「ちいちいレモン」に、「デカビタC」を「デカビタ ちい」にそれぞれパッケージのブランドロゴを変更した商品を発売する。 　サントリー人気ブランド…

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