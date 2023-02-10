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コカ・コーラからキリン独自素材「プラズマ乳酸菌」入り飲料　「アクエリアス」「い・ろ・は・す」「ジョージア」「ミニッツメイド」で

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「コカ・コーラ社 プラズマ乳酸菌 免疫ケアシリーズ」
「コカ・コーラ社 プラズマ乳酸菌 免疫ケアシリーズ」

　日本コカ・コーラは7日、「アクエリアス」「い・ろ・は・す」「ジョージア」「ミニッツメイド」の4ブランドからキリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合した「コカ・コーラ社 プラズマ乳酸菌 免疫ケアシリー…

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