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天かす、海外向け拡大 お多福グループのナカガワが工場を移転新築

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新工場のイメージ（ナカガワ）
新工場のイメージ（ナカガワ）

お多福グループの天かす製造、ナカガワ（本社・大阪市）は25年、長崎県大村市にある工場を移転新築する。グループの佐々木商店が市内の第2大村ハイテクパークの土地、4万1千839㎡を取得。25年3月に工場が…

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