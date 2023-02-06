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加工食品菓子「プリングルズ」値上げ 日...

「プリングルズ」値上げ 日本ケロッグ

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「プリングルズサワークリーム＆オニオン」（日本ケロッグ）
「プリングルズサワークリーム＆オニオン」（日本ケロッグ）

日本ケロッグは2日、4月1日の出荷分から順次「プリングルズ」の価格改定を実施すると発表した。「プリングルズサワークリーム＆オニオン」など15～20％の値上げ。また、お土産商品の「プリングルズ関西限定た…

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