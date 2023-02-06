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米久 得意の業務用生かしコンシューマー品拡充 市場創造へ新提案も

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「横浜大飯店」監修の小籠包（米久）
「横浜大飯店」監修の小籠包（米久）

スーパーの精肉部門向け商材など業務用アイテムで強みを発揮する米久では今春、得意分野を生かしてコンシューマー向け商品を拡充。トレンド商品に新たな切り口を加え、新市場創造にもチャレンジする。 同社は拡大す…

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