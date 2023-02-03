即席麺特集

22年総需要は過去最高　コスパ発揮、柔軟性も強み ・秋冬好調、各社増収ペース ・JAS、カップ麺前年並み ・健康軸の広がり加速へ 　　◇　　◇ ・日清食品　「カップヌードル」好調持続 ・明星食品　“全…

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