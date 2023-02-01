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スーパーの恵方巻 物価高でも贅沢提案 ハーフで家族向けも

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伊勢えびを使った贅沢太巻（イオン）
伊勢えびを使った贅沢太巻（イオン）

スーパー各社が高価格帯の恵方巻に力を入れている。物価高が続く中、イベント性の強い節分において非日常的な提案で贅沢志向を喚起する一方、ハーフサイズなどを増やし買いやすい価格帯でファミリー需要にも訴求する…

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