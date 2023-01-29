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飲料系飲料キリン「プラズマ乳酸菌」入...

キリン「プラズマ乳酸菌」入り飲料1.5倍計画　目玉は「おいしい免疫ケア」　新製造ライン稼働して高収益化も後押し

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「プラズマ乳酸菌」入り飲料の目玉となる機能性表示食品「おいしい免疫ケア」
「プラズマ乳酸菌」入り飲料の目玉となる機能性表示食品「おいしい免疫ケア」

　キリンビバレッジは「プラズマ乳酸菌」入り飲料で今年、前年比53％増の1010万ケースの販売目標を掲げる。 　そのための目玉として、昨年、朝の健康習慣ニーズを獲得すべくドリンクヨーグルトなどチルドカテ…

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