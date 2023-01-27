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“音”と“かむ”を楽しむ体験型カップアイス登場 明治

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（左から）飯野修平氏（明治）、シズリーナ荒井さん、しなこさん
（左から）飯野修平氏（明治）、シズリーナ荒井さん、しなこさん

明治は、カスタードアイスにカラメル味のキャンディ素材を合わせ、ザクザクとした食感と音が楽しめる新感覚のカップアイス「ザクポップ カスタードプリン味」（110㎖、希望小売価格税込181円）を、30日から…

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