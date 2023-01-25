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流通・飲食小売スーパー、好調だった年末商...

スーパー、好調だった年末商戦 3年ぶりに行動制限なく

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スーパー、好調だった年末商戦 3年ぶりに行動制限なく

2022年12月の主要量販の既存店売上高は、ほとんどのチェーンで前同を上回った。昨年12月は、3年ぶりに行動制限のないクリスマス、年末となったが、旅行、帰省の動きが回復する一方、新型コロナ第8波の感染…

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