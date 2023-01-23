マルハニチロ　家庭用冷食、個食対応を強化　「消費者視点で商品改善へ」半澤取締役

マルハニチロは、家庭用冷凍食品で「単身世帯へ向けた個食」のラインアップを拡充する。2023年春季は、特に需要が伸びている麺類で「新中華街 牛肉オイスターソース焼そば」、総菜類で「おかずプレート」シリー…