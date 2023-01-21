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有村架純さん、桜が満開になる未来に思い馳せて植樹　浅草寺で今年の1本目　伊藤園「わたしの街の未来の桜プロジェクト」

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浅草寺・宝蔵門の前で左から記念植樹の臨む伊藤園の神谷茂取締役専務執行役員、有村架純さん、浅草寺の守山雄順執事長
浅草寺・宝蔵門の前で左から記念植樹の臨む伊藤園の神谷茂取締役専務執行役員、有村架純さん、浅草寺の守山雄順執事長

　伊藤園は19日、浅草寺（東京都台東区）で特別ゲストに有村架純さんを招き「わたしの街の未来の桜プロジェクト」植樹イベントを開催した。 　地域社会と積極的に協調し本業を通じて共有価値の創造（CSV）を実…

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